Мацек: перелёты в КХЛ — ерунда. Я по 20 часов ездил на автобусе

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мацек поделился мнением об условиях в КХЛ.



«Когда я был юниором, по 20 часов ездил на автобусе. Так что часовой перелёт — ерунда. А вот разница в часовых поясах — это уже интереснее. Два часа — ладно. А вот что будет, когда придётся лететь на Дальний Восток, я пока не знаю. Наверное, будет тяжело.

Мы обеспечили себе неплохой задел на старте. Если продолжим в тот хоккей, который обеспечил этот результат — шансы есть. Но конкуренция очень серьёзная. Высокие цели от руководства не сильно давят. Конечно, это давление, но, если можно так сказать, хорошее. Мы заряжены по максимуму делать свою работу, как и все другие команды лиги, заряжены на победу», — приводит слова Мацека официальный сайт КХЛ.