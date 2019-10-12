Мацек: перелёты в КХЛ — ерунда. Я по 20 часов ездил на автобусе
Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мацек поделился мнением об условиях в КХЛ.
«Когда я был юниором, по 20 часов ездил на автобусе. Так что часовой перелёт — ерунда. А вот разница в часовых поясах — это уже интереснее. Два часа — ладно. А вот что будет, когда придётся лететь на Дальний Восток, я пока не знаю. Наверное, будет тяжело.
Мы обеспечили себе неплохой задел на старте. Если продолжим в тот хоккей, который обеспечил этот результат — шансы есть. Но конкуренция очень серьёзная. Высокие цели от руководства не сильно давят. Конечно, это давление, но, если можно так сказать, хорошее. Мы заряжены по максимуму делать свою работу, как и все другие команды лиги, заряжены на победу», — приводит слова Мацека официальный сайт КХЛ.
Денег им будет мало. Легионеры, способные стать новыми звёздами КХЛ
В этом году в лигу приехало немало приличных игроков.
- 12 октября 2019
-
16:12
-
15:42
-
15:20
-
14:57
-
14:51
-
14:07
-
13:57
-
13:45
-
13:10
-
12:53
-
12:44
-
12:13
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:22
-
08:18
-
08:14
-
08:09
-
08:06
-
07:33
-
06:44
-
06:30
-
06:18
-
06:10
-
05:25
-
05:21
Партнерский контент