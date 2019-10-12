Разин: к пропущенным голам привела расхлябанность, а так претензий нет
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2).
«К ребятам претензий нет, единственное, в начале первого периода было три ошибки, и в моменте со вторым голом тоже. Можно сказать, расхлябанность привела к пропущенным голам. А так, бились, старались. Идём дальше, ничего страшного.
Почему играл Хакимов? В «Барысе» спрашивали, почему Хакимов не играет, здесь спрашивают, почему играет. Так решили, у вас к нему какие-то претензии? Марковин первый период играл, потом посадили», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Северсталь» собрала третий аншлаг дома, за весь прошлый сезон их было два
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