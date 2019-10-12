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«Рейнджерс» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Эдмонтону»

«Рейнджерс» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Эдмонтону»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «рейнджеров» поражение стало первым в сезоне, у «нефтяников» — пять побед подряд.

Счёт был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Каапо Какко, для которого заброшенная шайба стала дебютной в лиге. На 27-й минуте «Эдмонтон» восстановил равновесие в счёте, гол забил защитник Оскар Клефбом. В середине третьего периода канадский клуб вышел вперёд благодаря голу своего капитана Коннора Макдэвида. На 54-й минуте Леон Драйзайтль упрочил преимущество гостей, в концовке встречи оформив дубль.

Российские форварды «рейнджеров» Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Какко (Строум) – 18:28' (5x5)   1:1 Клефбом (Ньюджент-Хопкинс) – 26:45' (5x5)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 49:44' (5x4)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бир) – 53:12' (5x5)   1:4 Драйзайтль (Нурс) – 59:45' (en)
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