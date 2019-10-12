«Рейнджерс» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Эдмонтону»

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:4. Для «рейнджеров» поражение стало первым в сезоне, у «нефтяников» — пять побед подряд.



Счёт был открыт в концовке первого периода, точным броском отметился нападающий команды хозяев Каапо Какко, для которого заброшенная шайба стала дебютной в лиге. На 27-й минуте «Эдмонтон» восстановил равновесие в счёте, гол забил защитник Оскар Клефбом. В середине третьего периода канадский клуб вышел вперёд благодаря голу своего капитана Коннора Макдэвида. На 54-й минуте Леон Драйзайтль упрочил преимущество гостей, в концовке встречи оформив дубль.



Российские форварды «рейнджеров» Артемий Панарин и Павел Бучневич не набрали очков.