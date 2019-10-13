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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

12 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Трактор» уступил «Адмиралу» — 2:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Осипов (Бутузов, Бакош) – 00:20' (5x5)   0:2 Бакош (Альмквист) – 19:22' (5x5)   1:2 Калинин (Попов, Кручинин) – 33:56' (5x5)   2:2 Седлак (Виртанен, Гика) – 56:47' (5x4)   2:3 Ломако – 65:00' ( ПБ)

«Авангард» победил рижское «Динамо» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Берзиньш (Эштон, Бартулис) – 02:42' (5x5)   1:1 Пьянов (Войнов, Семёнов) – 08:34' (5x5)   2:1 Клинкхаммер (Семёнов, Шумаков) – 20:45' (5x4)   3:1 Пьянов (Шумаков, Семёнов) – 22:53' (5x5)   4:1 Кошелев (Щербак, Грачёв) – 33:49' (5x5)

«Спартак» проиграл «Амуру» — 1:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Зогорна – 34:36' (5x5)   1:1 Карсумс (Никонцев, Ганзл) – 49:56' (5x5)   1:2 Руденков – 65:00' ( ПБ)

«Северсталь» уступила «Металлургу» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Матушкин (Локтионов) – 03:15' (5x5)   0:2 Дорофеев (Кулёмин) – 37:33' (5x5)   1:2 Хохлов (Гераськин, Трубачёв) – 39:40' (5x5)

Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» — 6:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кучерявенко (Белоусов) – 08:09' (5x5)   0:2 Гуркин (Секстон) – 09:05' (5x5)   1:2 Индрашис (Хиетанен, Чайковски) – 23:57' (5x5)   2:2 Зайцев (Брюквин, Индрашис) – 39:28' (5x5)   2:3 Мацек (Трямкин) – 43:20' (5x5)   3:3 Игумнов (Муранов, Миронов) – 47:09' (5x5)   4:3 Яшкин (Шипачёв) – 53:30' (5x5)   5:3 Полыгалов (Индрашис, Шипачёв) – 59:25' (5x5)   6:3 Яшкин (Петерссон, Шипачёв) – 59:46' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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