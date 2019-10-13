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«Нью-Джерси» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Бостону»

«Нью-Джерси» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Бостону»
Хоккей / НХЛ 0

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Дэвилз» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шатаут, отразив 31 бросок.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Маршан (Пастрняк) – 03:33' (5x5)   2:0 Нордстрём (Вагнер, Курали) – 11:22' (5x5)   3:0 Бержерон (Дебраск, Маршан) – 39:14' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Саад (Карпентер) – 04:02' (4x5)   2:0 Сибрук (Кубалик, Кит) – 12:37' (5x4)   2:1 Элерс (Пионк, Рослович) – 27:05' (5x4)   2:2 Копп (Коннор, Дальстрём) – 51:44' (5x5)   2:3 Шайфли (Уилер, Моррисси) – 60:47' (3x3)
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