«Нью-Джерси» потерпел пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Бостону»

«Бостон Брюинз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Для «Дэвилз» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск оформил шатаут, отразив 31 бросок.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 53 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).