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Пашков: сомневаюсь, что юный голкипер уровня Сорокина состоялся бы сегодня в КХЛ

Пашков: сомневаюсь, что юный голкипер уровня Сорокина состоялся бы сегодня в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о проблеме развития молодых вратарей в КХЛ.

«Несколько лет назад в КХЛ состояли такие клубы, как новокузнецкий «Металлург», «Лада» или «Югра». Над тем же Новокузнецком результат не довлел, поэтому лет пять назад шанс в клубе получил юный воспитанник Илья Сорокин. Фактически еще в юношеском возрасте на старте карьеры нынешний лидер чемпионского ЦСКА отыграл в КХЛ целый сезон — бесценный сезон для формирования.

Но при том давлении, которое теперь в КХЛ, сомневаюсь, что сегодня юный голкипер уровня Сорокина у нас состоялся бы. Скорее всего, он или сидел бы в запасе в КХЛ, или играл в МХЛ, чтобы потом рвануть в Северную Америку, а там уже куда кривая выведет. Сокращать лигу за счёт клубов из исторических российских регионов, воспитывающих молодых игроков, — это ошибка. На мой взгляд, она отразилась и на отечественной вратарской школе», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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