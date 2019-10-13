Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Сочи» и одержать четвёртую победу подряд

ХК «Сочи» принимал на своей площадке ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.



Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке второго игрового отрезка о себе напомнил Кирилл Капризов. Нападающий ЦСКА сначала реализовал численный перевес, а затем отличился в равных составах. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон записал на свой счёт шат-аут, отразив 19 бросков.



«Армейцы» одержали четвёртую победу подряд, а «леопарды» продлили серию поражений до четырёх встреч. 16 октября ЦСКА проведёт выездной матч с московским «Динамо», а черноморский клуб встретится дома с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.