Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Сочи» и одержать четвёртую победу подряд

ХК «Сочи» принимал на своей площадке ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.
Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке второго игрового отрезка о себе напомнил Кирилл Капризов. Нападающий ЦСКА сначала реализовал численный перевес, а затем отличился в равных составах. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон записал на свой счёт шат-аут, отразив 19 бросков.
«Армейцы» одержали четвёртую победу подряд, а «леопарды» продлили серию поражений до четырёх встреч. 16 октября ЦСКА проведёт выездной матч с московским «Динамо», а черноморский клуб встретится дома с «Металлургом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 13 октября 2019
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