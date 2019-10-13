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Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Сочи» и одержать четвёртую победу подряд

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Сочи» и одержать четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» принимал на своей площадке ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в концовке второго игрового отрезка о себе напомнил Кирилл Капризов. Нападающий ЦСКА сначала реализовал численный перевес, а затем отличился в равных составах. Голкипер московского клуба Ларс Юханссон записал на свой счёт шат-аут, отразив 19 бросков.

«Армейцы» одержали четвёртую победу подряд, а «леопарды» продлили серию поражений до четырёх встреч. 16 октября ЦСКА проведёт выездной матч с московским «Динамо», а черноморский клуб встретится дома с «Металлургом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Вей, Нестеров) – 37:08' (5x4)   0:2 Капризов (Вей, Секач) – 39:45' (5x5)
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