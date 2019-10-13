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Никитин — о травме Григоренко: шайба попала в кисть, но вроде всё обошлось

Никитин — о травме Григоренко: шайба попала в кисть, но вроде всё обошлось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:0).

«Эмоций после Казани не хватало. В первый период входили тяжело. Но «Сочи» своими активными действиями ввёл нас в игру, поэтому во втором ребята уже включились по полной. Считаю, что забили хорошие голы. Такая игра, в которой и у нас были возможности, и «Сочи» были. Ларс Юханссон хорошо сработал на последнем рубеже. Я думаю, что ребята заслужили эту победу. Поблагодарили их за это.

Григоренко заблокировал бросок — шайба попала в кисть. Сейчас сделали рентген. Вроде всё обошлось. Это часть хоккея, самоотверженная игра. Поэтому он молодчик», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

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