Никитин — о травме Григоренко: шайба попала в кисть, но вроде всё обошлось
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:0).
«Эмоций после Казани не хватало. В первый период входили тяжело. Но «Сочи» своими активными действиями ввёл нас в игру, поэтому во втором ребята уже включились по полной. Считаю, что забили хорошие голы. Такая игра, в которой и у нас были возможности, и «Сочи» были. Ларс Юханссон хорошо сработал на последнем рубеже. Я думаю, что ребята заслужили эту победу. Поблагодарили их за это.
Григоренко заблокировал бросок — шайба попала в кисть. Сейчас сделали рентген. Вроде всё обошлось. Это часть хоккея, самоотверженная игра. Поэтому он молодчик», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
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