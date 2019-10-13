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Вудкрофт объяснил отсутствие Пулккинена в матче с «Витязем»

Вудкрофт объяснил отсутствие Пулккинена в матче с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Витязем» (0:3) рассказал, почему в составе отсутствовал нападающий Теэму Пулккинен.

«Теэму — один из самых забивающих форвардов в КХЛ. Конечно, его отсутствие — это проблема для команды, и мы сегодня почувствовали это. Знали, что «Витязь» не позволит нам многого. Тем не менее, создавали моменты, просто не везло. Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе. Другие игроки должны уметь брать его обязанности на себя. Сейчас я могу сказать, что у Теэму повреждение нижней части тела», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт минского клуба.

15 октября «Витязь» примет в Подольске «Салават Юлаев», а минчане 17-го числа встретятся в столице Беларуси с «Торпедо».

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