Кудашов: был момент, когда «Торпедо» поднажало, но СКА выстоял

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).



«В первую очередь, выиграли. Значит результат положительный. Были в игре и хорошие, и плохие моменты. Был момент, когда «Торпедо» очень сильно поднажало, но мы выстояли. Где-то у нас были неправильные действия, и мы позволяли соперникам контратаковать. Но потом исправились и сами начали создавать атаки в другую сторону. Поэтому результат положительный», — приводит слова Кудашова официальный КХЛ.



В первом периоде в составе питерского клуба точными бросками отметились Йори Лехтеря и Евгений Кетов, на что нижегородская команда ответила голом Данила Веряева. Во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова укрепили преимущество, дважды реализовав численный перевес. Сначала ворота соперника поразил Ярно Коскиранта, а затем Максим Карпов.

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