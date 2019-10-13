Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудашов: был момент, когда «Торпедо» поднажало, но СКА выстоял

Кудашов: был момент, когда «Торпедо» поднажало, но СКА выстоял
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).

«В первую очередь, выиграли. Значит результат положительный. Были в игре и хорошие, и плохие моменты. Был момент, когда «Торпедо» очень сильно поднажало, но мы выстояли. Где-то у нас были неправильные действия, и мы позволяли соперникам контратаковать. Но потом исправились и сами начали создавать атаки в другую сторону. Поэтому результат положительный», — приводит слова Кудашова официальный КХЛ.

В первом периоде в составе питерского клуба точными бросками отметились Йори Лехтеря и Евгений Кетов, на что нижегородская команда ответила голом Данила Веряева. Во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова укрепили преимущество, дважды реализовав численный перевес. Сначала ворота соперника поразил Ярно Коскиранта, а затем Максим Карпов.

Кудашов: залезть в яму легко, а вылезать тяжело. Домашняя серия неудачная
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019