Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

13 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» — 3:6
«Йокерит» — «Салават Юлаев» — 3:2 Б
«Сочи» — ЦСКА — 0:2
«Торпедо» — СКА — 1:4
«Витязь» — «Динамо» Мн — 3:0
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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