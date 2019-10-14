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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

13 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» — 3:6

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Алексеев – 13:06' (5x5)   0:2 Ратти (Кудрявцев) – 23:12' (5x5)   0:3 Кудрявцев (Ландер) – 23:39' (4x5)   1:3 Брюле (Фу) – 24:51' (5x4)   1:4 Мисюль (Денисенко) – 28:22' (5x5)   2:4 Мёрфи – 28:31' (5x5)   2:5 Накладал – 35:53' (5x4)   2:6 Кудрявцев (Да Коста, Ратти) – 43:42' (5x4)   3:6 Ип (Брюле, Миллер) – 51:54' (5x4)

«Йокерит» — «Салават Юлаев» — 3:2 Б

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кадейкин (Кугрышев) – 14:12' (5x5)   1:1 Лехтонен (Лепистё, О'Нилл) – 33:54' (5x5)   2:1 О'Нилл (Контиола, Мяэналанен) – 35:01' (5x4)   2:2 Хохряков (Умарк, Ларсен) – 35:41' (5x5)   3:2 Лехтонен – 65:00' ( ПБ)

«Сочи» — ЦСКА — 0:2

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Вей, Нестеров) – 37:08' (5x4)   0:2 Капризов (Вей, Секач) – 39:45' (5x5)

«Торпедо» — СКА — 1:4

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лехтеря (Ткачёв) – 07:26' (5x5)   1:1 Веряев (Ильин, Ураков) – 10:19' (5x5)   1:2 Кетов (Кузьменко, Токранов) – 11:40' (5x5)   1:3 Коскиранта (Ткачёв, Токранов) – 22:55' (5x4)   1:4 Карпов (Барабанов, Коскиранта) – 29:29' (5x4)

«Витязь» — «Динамо» Мн — 3:0

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Швец-Роговой (Ержабек) – 37:19' (5x4)   2:0 Аалтонен – 47:53' (5x5)   3:0 Ержабек – 59:19' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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