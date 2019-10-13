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Наместников: моё умение играть на обеих сторонах площадки пригодится «Оттаве»

Наместников: моё умение играть на обеих сторонах площадки пригодится «Оттаве»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников рассказал об адаптации в составе канадского клуба. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) россиянин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

«Оттава» — очень быстрая команда, а в моей игре этот компонент тоже присутствует. Мне кажется, моё умение действовать на обеих сторонах площадки тут весьма пригодится. Да и в раздевалке найти общий язык с молодыми ребятами не составляет труда», — цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Наместников набрал 31 (11+20) очко в 78 играх регулярного чемпионата НХЛ. В нынешней регулярке россиянин сыграл два матча за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». В новом клубе Наместников продолжил играть под 90-м номером.

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