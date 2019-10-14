«Вегас» в гостях уверенно обыграл «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»
«Вегас Голден Найтс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Вегаса» Пол Штястны, в активе которого дубль и две результативные передачи. 3 (1+2) очка набрал Макс Пасиоретти. Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 36 бросков из 38.
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».
В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Калгари Флэймз» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Карлссон) – 05:42' (5x5) 0:2 Пасиоретти (Теодор, Штястны) – 06:59' (5x4) 1:2 Вагнер (Уокер, Картер) – 07:49' (5x5) 1:3 Штястны (Пасиоретти, Теодор) – 34:51' (5x4) 1:4 Штястны (Маршессо, Хаг) – 37:00' (5x4) 2:4 Браун (Копитар, Иафалло) – 44:24' (5x5) 2:5 Стоун (Штястны, Пасиоретти) – 44:41' (5x5)
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