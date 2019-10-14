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Голкипер «Вегаса» Флёри сделал бросок в створ ворот Куика

Голкипер «Вегаса» Флёри сделал бросок в створ ворот Куика
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

В одном из эпизодов произошёл забавный момент. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри сделал бросок в створ ворот визави Джонатана Куика.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Джесси Грэнджера.

Главным героем встречи стал форвард «Вегаса» Пол Штястны, в активе которого дубль и две результативные передачи. 3 (1+2) очка набрал Макс Пасиоретти. Голкипер гостей Марк-Андре Флёри отразил 36 бросков из 38.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут 49 секунд, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».

«Вегас» в гостях уверенно обыграл «Лос-Анджелес», у Ковальчука «-2»
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