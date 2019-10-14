Анисин: многим клубам КХЛ нужно усиление, жду интересных предложений

Известный нападающий Михаил Анисин рассказал, что активно тренируется и ждёт предложений от клубов КХЛ.
«Все последние недели нахожусь дома в Москве, ежедневно тренируюсь в двухразовом режиме — лёд плюс зал. Чувствую себя хорошо, функционально готов! Сейчас самое главное — игровая практика. Внимательно слежу за матчами КХЛ, общаемся с хоккейными людьми, идут переговоры. Есть целая группа команд, которым нужно усиление в атаку, надеюсь, что интересные предложения поступят.
Бросается в глаза, что не все команды быстро адаптируются к маленьким площадкам, в этом плане есть резервы, например, у «Локомотива» и «Магнитки».
Я тренируюсь и на европейском катке, и на канадском, честно скажу, на маленькой площадке где-то даже полегче — больше возможностей для опасного броска, меньше игры у бортов. Также в цене точность передач, умение быстро думать и не делать лишних движений. Думаю, для игроков моих габаритов переход на канадский лед только в плюс», — цитирует игрока Russia-Hockey.
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