10 матчей сезона КХЛ завершились со счётом 1:0

«Барыс» принимал в Астане «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ в пользу гостей. Единственную шайбу в дополнительное время на свой счёт записал нападающий Маркус Юнг.
Это уже 10-й матч в нынешнем сезоне КХЛ, который заканчивается со счётом 1:0. В семи случаях победу праздновали хозяева, в трёх — удача была на стороне гостей.
«Адмирал» продлил победную серию до пяти матчей. Это первый случай в истории «моряков», когда им удалось выиграть такое количество встреч подряд.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.
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