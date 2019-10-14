«Динамо» М — «Металлург»: Мозякин дважды реализовал большинство за 74 секунды

Московское «Динамо» встречается с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В концовке первого периода нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал дубль. Сначала он реализовал двойной численный перевес, а спустя 1 минуту 14 секунд отличился в формате «5 на 4».

Посмотреть видео второго гола Мозякина можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» (Москва):



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.



«Металлург»:



Кошечкин (Галимов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;

Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;

Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.