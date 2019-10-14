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«Динамо» М — «Металлург»: Мозякин дважды реализовал большинство за 74 секунды

«Динамо» М — «Металлург»: Мозякин дважды реализовал большинство за 74 секунды
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» встречается с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого периода нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал дубль. Сначала он реализовал двойной численный перевес, а спустя 1 минуту 14 секунд отличился в формате «5 на 4».

Посмотреть видео второго гола Мозякина можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» (Москва):

Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.

«Металлург»:

Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.

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