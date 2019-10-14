«Динамо» М — «Металлург»: Мозякин дважды реализовал большинство за 74 секунды

Московское «Динамо» встречается с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке первого периода нападающий «Магнитки» Сергей Мозякин сделал дубль. Сначала он реализовал двойной численный перевес, а спустя 1 минуту 14 секунд отличился в формате «5 на 4».
Посмотреть видео второго гола Мозякина можно на официальном сайте КХЛ.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Огурцов, Муранов — Ефремов — Петунин, Михайлов.
«Металлург»:
Кошечкин (Галимов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — Паршин;
Верещагин — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Кулёмин — Локтионов — Дорофеев;
Минулин, Рожков, Коробкин — Любимов — Тимкин.
- 14 октября 2019
-
21:33
-
21:27
-
21:16
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
20:56
-
20:46
-
20:39
-
20:24
-
20:14
-
19:52
-
19:32
-
19:23
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:49
-
18:35
-
18:07
-
17:42
-
17:14
-
16:59
-
16:21
-
16:09
-
15:53
-
15:27
-
15:19
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:01
-
13:41
-
13:32