Скудра: «Трактор» не имеет права так начинать матчи. Это безответственно

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (3:4).
«Мы не имеем права дома так начинать. У нас такая традиция в домашних матчах, что мы спокойно входим в матч, и смотрим, насколько низко можем опуститься. С 1:4 очень тяжело отыграться. Надо ответить на вопрос, почему мы позволяем себе так начинать матчи дома. Так нельзя, это безответственно. После такого начала матча потом творить какие-то чудеса, пытаться играть в хоккей — увы, так это не работает. Концентрация у игроков должна быть с первых секунд. У Томаса небольшое повреждение, он восстанавливается», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
17 октября «Трактор» проведёт выездной матч с «Витязем», а рижане 16-го числа встретятся в Астане с «Барысом».
- 14 октября 2019
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