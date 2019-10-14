Дубли Хиетанена и Индрашиса помогли московскому «Динамо» обыграть «Металлург»

Московское «Динамо» принимало в столице России «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу бело-голубых. Команда Владимира Крикунова одержала вторую победу подряд.
Московский клуб открыл счёт на 8-й минуте стараниями Микса Индрашиса, на что команда Ильи Воробьёва ответила точным броском Сергея Мозякина, реализовавшего двойной численный перевес, а чуть позже ветеран отличился в формате «5 на 4». Во втором периоде Юусо Хиетанен сравнял счёт, а чуть позже Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке Роман Любимов восстановил равенство, но вскоре Вячеслав Кулёмин снова вывел хозяев вперёд. В концовке встречи пятую шайбу в пустые ворота забросил Юусо Хиетанен, а шестую — Микс Индрашис.
16 октября московский клуб примет на своей площадке ЦСКА, а «Магнитка» 16-го числа проведёт выездной матч с ХК «Сочи».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
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