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Дубли Хиетанена и Индрашиса помогли московскому «Динамо» обыграть «Металлург»

Дубли Хиетанена и Индрашиса помогли московскому «Динамо» обыграть «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» принимало в столице России «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу бело-голубых. Команда Владимира Крикунова одержала вторую победу подряд.

Московский клуб открыл счёт на 8-й минуте стараниями Микса Индрашиса, на что команда Ильи Воробьёва ответила точным броском Сергея Мозякина, реализовавшего двойной численный перевес, а чуть позже ветеран отличился в формате «5 на 4». Во втором периоде Юусо Хиетанен сравнял счёт, а чуть позже Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке Роман Любимов восстановил равенство, но вскоре Вячеслав Кулёмин снова вывел хозяев вперёд. В концовке встречи пятую шайбу в пустые ворота забросил Юусо Хиетанен, а шестую — Микс Индрашис.

16 октября московский клуб примет на своей площадке ЦСКА, а «Магнитка» 16-го числа проведёт выездной матч с ХК «Сочи».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Индрашис (Полыгалов, Чайковски) – 07:51' (5x5)   1:1 Мозякин (Расмуссен) – 16:00' (5x3)   1:2 Мозякин (Матушкин, Паршин) – 17:14' (5x4)   2:2 Хиетанен (Игумнов) – 24:55' (5x5)   3:2 Яшкин (Хиетанен, Чайковски) – 37:30' (5x4)   3:3 Любимов – 42:48' (5x5)   4:3 Кулёмин (Моисеев, Ерёменко) – 50:38' (5x5)   5:3 Хиетанен – 58:40' (en)   6:3 Индрашис (Полыгалов) – 59:40' (en)
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