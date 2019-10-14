Московское «Динамо» впервые в истории обыграло команду Ильи Воробьёва

Московское «Динамо» принимало в столице России «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу бело-голубых. Команда Владимира Крикунова одержала вторую победу подряд.



Столичная команда впервые в истории обыграла подопечных Ильи Воробьёва. До сегодняшней встречи бело-голубые по четыре раза проиграли СКА и «Металлургу».



Московский клуб открыл счёт на 8-й минуте стараниями Микса Индрашиса, на что команда Ильи Воробьёва ответила точным броском Сергея Мозякина, реализовавшего двойной численный перевес, а чуть позже ветеран отличился в формате «5 на 4». Во втором периоде Юусо Хиетанен сравнял счёт, а чуть позже Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. В третьем игровом отрезке Роман Любимов восстановил равенство, но вскоре Вячеслав Кулёмин снова вывел хозяев вперёд. В концовке встречи пятую шайбу в пустые ворота забросил Юусо Хиетанен, а шестую — Микс Индрашис.