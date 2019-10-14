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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

14 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Барыс» — «Адмирал» — 0:1 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 1
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Юнг (Бакош, Альмквист) – 60:24' (3x3)

«Трактор» — «Динамо» Рига — 3:4

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Динамо Р
Рига
0:1 Макмиллан (Дарзиньш, Маршалл) – 14:43' (5x5)   1:1 Гика – 22:23' (5x5)   1:2 Павлов (Джериньш, Липсбергс) – 25:48' (5x5)   1:3 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан) – 29:46' (5x4)   1:4 Дарзиньш (Макмиллан) – 35:14' (5x4)   2:4 Гика (Бородкин, Седлак) – 42:37' (5x5)   3:4 Гика (Кэлоф, Косов) – 47:51' (5x4)

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:1

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Секстон (Белоусов) – 04:23' (5x5)   1:1 Основин (Воронков, Фазылзянов) – 29:20' (5x5)   2:1 Фрэттин (Викстранд, Яруллин) – 37:30' (5x5)   3:1 Галимов (Ткачёв) – 49:17' (5x5)

«Нефтехимик» — «Сибирь» — 2:1 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хайруллин (Куликов, Шарипзянов) – 34:12' (5x5)   1:1 Шаров (Ермаков, Миловзоров) – 45:16' (5x5)   2:1 Уайт – 61:19' (3x3)

«Динамо» Москва — «Металлург» — 6:3

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Индрашис (Полыгалов, Чайковски) – 07:51' (5x5)   1:1 Мозякин (Расмуссен) – 16:00' (5x3)   1:2 Мозякин (Матушкин, Паршин) – 17:14' (5x4)   2:2 Хиетанен – 24:55' (5x5)   3:2 Яшкин (Хиетанен, Чайковски) – 37:30' (5x4)   3:3 Любимов – 42:48' (5x5)   4:3 Кулёмин (Моисеев, Ерёменко) – 50:38' (5x5)   5:3 Хиетанен – 58:40' (en)   6:3 Индрашис (Полыгалов) – 59:40' (en)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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