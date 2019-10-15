«Нью-Йорк в хороших руках». Бобровский опубликовал фотографию с Панариным

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский встретился с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Вратарь опубликовал фотографию в социальных сетях. Ранее хоккеисты вместе выступали за «Коламбус Блю Джекетс».

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Сергея Бобровского.



«Всегда рад встрече, мой друг. Нью-Йорк в хороших руках», — подписал снимок Бобровский.



14 октября «Флорида» провела выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» и победила со счётом 6:4. Бобровский отразил 17 бросков из 21. В составе победителей точными бросками отметились Джонатан Юбердо, Бретт Коннолли (дважды), Маккензи Уигар, Ноэль Аккьяри и Евгений Дадонов. У «дьяволов» заброшенные шайбы на счету Тейлора Холла, Йеспера Братта, Уилла Батчера и Павла Захи.