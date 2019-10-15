Овечкин стал третьей звездой матча НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:6).
На счету россиянина 1 гол и 1 результативная передача. Первой звездой матча стал нападающий «Колорадо» Назем Кадри, который забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Второй звездой был признан ещё один форвард «Колорадо» Микко Рантанен. На его счету также 3 очка (1+2).
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 6 игр за «Вашингтон», забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Колорадо Эвеланш» в свою очередь сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
«Вашингтон» показал видео гола Овечкина с передачи Кузнецова
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