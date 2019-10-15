Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин уложил игрока «Колорадо» на лёд эффектным силовым приёмом. Видео

Овечкин уложил игрока «Колорадо» на лёд эффектным силовым приёмом. Видео
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин совершил эффектный силовой приём в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».

Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3. В конце второго периода Овечкин сокрушительным силовым приёмом уложил капитана хозяев Самюэля Жирара на лёд.

В этом матче Александр Овечкин набрал 2 очка, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Россиянин был признан третьей звездой встречи.

В нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 6 игр за «Вашингтон», забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Колорадо» в свою очередь сыграет с «Питтсбург Пингвинз».

Видео доступно в официальном «твиттере» «Вашинтон Кэпиталз».

4 очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения с «Колорадо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019