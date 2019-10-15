Овечкин уложил игрока «Колорадо» на лёд эффектным силовым приёмом. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин совершил эффектный силовой приём в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».
Поединок состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3. В конце второго периода Овечкин сокрушительным силовым приёмом уложил капитана хозяев Самюэля Жирара на лёд.
В этом матче Александр Овечкин набрал 2 очка, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. Россиянин был признан третьей звездой встречи.
В нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 6 игр за «Вашингтон», забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Колорадо» в свою очередь сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
Видео доступно в официальном «твиттере» «Вашинтон Кэпиталз».
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