Сын Овечкина впервые побывал на игре «Вашингтона»

В ночь на 15 октября мск состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 3:6.



Это была особая игра для капитана «Вашингтон», поскольку на трибуна присутствовали жена и годовалый сын Александра Овечкина. Для ребенка Овечкина это было первое посещение игры «Вашингтона». Однако отец не смог порадовать сына победой. Зато ребёнок смог увидеть первый забитый гол папы, а также участие в одной из голевых атак.



На игре также впервые присутствовал ребенок Дмитрия Орлова — Кирилл, которому всего около 4 месяца. Во время разминки отцы подходили к своим детям и здоровались с ними через стекло.

Орлов порадовал своего ребёнка и жену голевой передачей.

Посмотреть фото можно в «твиттере» супруги Овечкина.