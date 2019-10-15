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Сын Овечкина впервые побывал на игре «Вашингтона»

Сын Овечкина впервые побывал на игре «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

В ночь на 15 октября мск состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на «Кэпитал Уан-Арене» и закончилась со счётом 3:6.

Это была особая игра для капитана «Вашингтон», поскольку на трибуна присутствовали жена и годовалый сын Александра Овечкина. Для ребенка Овечкина это было первое посещение игры «Вашингтона». Однако отец не смог порадовать сына победой. Зато ребёнок смог увидеть первый забитый гол папы, а также участие в одной из голевых атак.

На игре также впервые присутствовал ребенок Дмитрия Орлова — Кирилл, которому всего около 4 месяца. Во время разминки отцы подходили к своим детям и здоровались с ними через стекло.
Орлов порадовал своего ребёнка и жену голевой передачей.

Посмотреть фото можно в «твиттере» супруги Овечкина.

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