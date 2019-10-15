Овечкин-младший поприветствовал папу на матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.
Это была особая игра для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, поскольку на трибуне присутствовали его жена и годовалый сын. Для Овечкина-младшего это было первое посещение матча «Кэпиталз». На раскатке российский нападающий «столичной» команды подъехал к заградительному стеклу и обменялся с сыном приветствиями.
Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1218-й балл.
Александр Овечкин обогнал Джереми Рёника и Ларри Мёрфи по очкам в НХЛ
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