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Овечкин-младший поприветствовал папу на матче НХЛ

Овечкин-младший поприветствовал папу на матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч прошёл на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:3.

Это была особая игра для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, поскольку на трибуне присутствовали его жена и годовалый сын. Для Овечкина-младшего это было первое посещение матча «Кэпиталз». На раскатке российский нападающий «столичной» команды подъехал к заградительному стеклу и обменялся с сыном приветствиями.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин отметился голом и результативной передачей. Благодаря этому российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ, набрав 1218-й балл.

Александр Овечкин обогнал Джереми Рёника и Ларри Мёрфи по очкам в НХЛ
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