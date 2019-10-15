«Амур» — «Локомотив»: гости отыгрались курьёзным образом

«Амур» принимает «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода счёт равный — 1:1.
Ярославский клуб реализовал большинство на старте второго периода, отличился Степан Санников. Степан получил шайбу на пятаке «тигров» и нанёс бросок по воротам. Шайба угодила в конёк защитнику хозяев Валерию Васильеву и срикошетила в ворота.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Йордан — Васильев, Файзуллин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Кондратьев — Игнатович, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов — Турбин, Лазарев — Рассказов — Руденков;
Александров, Величкин — Голубев — Кацуба.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Н. Аверин — Накладал, Санников — Да Коста — Ратти;
Осипов — Мисюль, Кудрявцев — Алексеев — Ильенко;
Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Денисенко — Красковский — Полунин, Свитов.
- 15 октября 2019
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