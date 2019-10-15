«Амур» вырвал победу у «Локомотива», забросив шайбу в конце третьего периода

«Амур» принимал «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Гулявцева.

Хозяева открыли счёт на первой минуте матча. Владислав Ушенин переиграл Илью Коновалова спустя 24 секунды после начала встречи. Ярославский клуб реализовал большинство на старте второго периода, отличился Степан Санников. Степан получил шайбу на пятаке «тигров» и нанёс бросок по воротам. Шайба угодила в конёк защитнику хозяев Валерию Васильеву и срикошетила в ворота. Победу хозяевам принёс точный бросок Никиты Камалова. Российский защитник отличился в концовке третьего периода.

Ярославский клуб не смог продлить победную серию до трёх матчей. В следующем матче «железнодорожники» сыграют с «Адмиралом». «Амур» одержал вторую победу кряду.