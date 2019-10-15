«Магнитка» снова опустилась на последнее место в Восточной конференции КХЛ

«Амур» принимал «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Гулявцева.

Благодаря этой победе хабаровский клуб ушёл с последнего места в Восточной конференции КХЛ. «Амур» набрал 15-е очко и переместился на девятое место на Востоке КХЛ, догнав по очкам «Куньлунь Ред Стар» и «Нефтехимик».

Турнирная таблица КХЛ

В свою очередь на последнее место в конференции снова опустился магнитогорский «Металлург», на выезде проигравший в последнем матче московскому «Динамо» (3:6). В активе подопечных Ильи Воробьёва 14 очков после 18 матчей. Воробьёв в ходе сезона сменил в должности главного тренера отправленного в отставку Йозефа Яндача.