Радулов: с алкоголем, когда в первый раз попробовал, трэш был. Думал, умру

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал об отношении к алкоголю.
«С алкоголем, когда в первый раз попробовал, такой трэш был. На даче остались, родители уехали. Позвали друзей, выпили водки. Было так плохо, что я потом долгое время не употреблял алкоголь. Было так плохо, думал, умру. Ходить не мог даже, ноги вырубило. Сейчас бывает всё – можно и выпить. Но нужно делать это в определенное время, когда есть выходные, отпуск. Главное, чтобы от этого не страдали твои близкие. Мне кажется, это важно.
Когда я развёлся, было тяжело. Должно было пройти время, чтобы голову в порядок привезти. И когда дедушка умер года три назад. Я очень много времени с ним проводил, когда отец играл. Дед работал заливщиком во дворце, и я все время проводил с ним лет с семи. Он меня воспитал. Он старенький уже был, 86 лет. Мне не просто это далось. Всегда тяжело, когда кто-то уходит», — сказал Радулов в интервью проекту «вМесте» на YouTube.
- 15 октября 2019
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