«Куньлунь» — «Северсталь»: Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову

Нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову в концовке первого периода матча с китайским «Куньлунь Ред Стар». Судьи оставили без внимания жёсткий силовой приём, проведённый защитником «драконов» Виктором Бартли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



В матче продолжается третий период, счёт 1:0 в пользу китайского клуба.