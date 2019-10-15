«Куньлунь» — «Северсталь»: Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову
Нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову в концовке первого периода матча с китайским «Куньлунь Ред Стар». Судьи оставили без внимания жёсткий силовой приём, проведённый защитником «драконов» Виктором Бартли.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В матче продолжается третий период, счёт 1:0 в пользу китайского клуба.
- 15 октября 2019
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