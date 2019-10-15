Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Куньлунь» — «Северсталь»: Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову

«Куньлунь» — «Северсталь»: Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий череповецкой «Северстали» Игорь Гераськин пропустил сокрушительный удар в голову в концовке первого периода матча с китайским «Куньлунь Ред Стар». Судьи оставили без внимания жёсткий силовой приём, проведённый защитником «драконов» Виктором Бартли.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В матче продолжается третий период, счёт 1:0 в пользу китайского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019