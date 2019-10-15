«Авангард» — СКА: «армейцы» за матч сделали лишь 17 бросков в створ

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе выиграл у петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 3:2. Подопечные Боба Хартли одержали третью победу подряд.



Статистика матча «Авангард» — СКА:



броски: 64-58

броски в створ: 28-17

вбрасывания: 28-22

блокированные броски: 18-14

силовые приёмы: 8-11

время в атаке: 10:38-17:25

штраф: 8-4.



Счёт во встрече был открыт на третьей минуте, точным броском отметился защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов. Уже через шесть минут команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд, заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Александр Барабанов и Йори Лехтеря. На 29-й минуте «ястребы» восстановили равновесие на табло, гол забил форвард Кирилл Семёнов. На старте третьего периода Павел Дедунов забросил третью шайбу «Авангарда», бросок нападающего стал победным.

«Авангард» победил СКА, у Дедунова — победный гол