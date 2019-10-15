Хартли: хоккей «Авангарда» построен на усердной работе и самоотдаче игроков

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча со СКА (3:2).



«Смотрел матчи с участием СКА. Хоккей, который показывает «Авангард», построен на усердной работе и на самоотдаче игроков. Сегодня все шикарно сработали, была интенсивность, каждый внёс вклад в победу. Много заблокированных бросков, Бобков в нужное время совершал шикарные сейвы. Хорошо нейтрализовали меньшинство, так как соперник умеет играть в большинстве. Игра получилась уровня плей-офф.



Что касается травмированных, то Франсон и Широков начали кататься пару дней назад. Они много времени провели с врачами, работали в зале. Чётких сроков нет, но мы ждём всех травмированных. Ребята поедут с нами на выезд. Думаю, они не сыграют, но важно, чтобы они находились вместе с командой. Атмосфера имеет огромное значение», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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