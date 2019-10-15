«Рязань» расторгла контракт с Николаем Жердевым

Клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань» расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 34-летним хоккеистом расторгнуто по взаимной договорённости.
За рязанский клуб Жердев провёл 9 матчей, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-7».
Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).
34-летний хоккеист — двукратный чемпион мира (2009, 2012) и чемпион мира 2003 года среди молодёжных команд.
- 15 октября 2019
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