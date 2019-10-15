Цулыгин: хорошая выездная модель, «Салават» не давал сопернику много шансов

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выигранного матча с подмосковным «Витязем» (2:1).



«Хорошая игра, сыграли здорово в обороне. Хорошая выездная модель – не давали много шансов сопернику для атаки ворот, при этом сами неплохо играли в нападении. Создавали хорошие моменты, для того чтобы забить, но не получилось. Но все-таки здорово, что нашли эту контратаку в первом голе и хорошо разыграли вбрасывание, когда забили второй. Это была третья игра на выезде, но ребята справились с давлением, потому что команда соперника играла очень активно и старалась везде прессинговать. Справились и выиграли матч», — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».

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