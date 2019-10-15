Цулыгин: хорошая выездная модель, «Салават» не давал сопернику много шансов
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выигранного матча с подмосковным «Витязем» (2:1).
«Хорошая игра, сыграли здорово в обороне. Хорошая выездная модель – не давали много шансов сопернику для атаки ворот, при этом сами неплохо играли в нападении. Создавали хорошие моменты, для того чтобы забить, но не получилось. Но все-таки здорово, что нашли эту контратаку в первом голе и хорошо разыграли вбрасывание, когда забили второй. Это была третья игра на выезде, но ребята справились с давлением, потому что команда соперника играла очень активно и старалась везде прессинговать. Справились и выиграли матч», — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата Юлаева».
Дубль Сошникова принёс «Салавату» победу над «Витязем»
- 15 октября 2019
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
20:37
-
20:16
-
19:59
-
19:22
-
19:02
-
18:46
-
18:39
-
18:18
-
18:15
-
18:01
-
17:36
-
17:07
-
16:50
-
16:46
-
16:36
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
15:30
-
15:15
Партнерский контент