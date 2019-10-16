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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

15 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Амур» обыграл «Локомотив» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Ушенин Владислав (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 00:24' (5x5)   1:1 Санников (Накладал, Да Коста) – 24:56' (5x4)   2:1 Камалов (Руденков, Ушенин Вячеслав) – 57:42' (5x5)

«Куньлунь» уступил «Северстали» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Верек (Майоне, Мёрфи) – 26:09' (5x5)   1:1 Алексеев (Кодола, Хохлов) – 54:18' (5x5)   1:2 Провольнев (Вовченко) – 64:59' (4x3)

«Авангард» победил СКА — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Войнов (Бек, Клинкхаммер) – 02:25' (5x5)   1:1 Барабанов (Бурдасов, Кемппайнен) – 04:05' (5x5)   1:2 Лехтеря (Рундблад) – 08:24' (5x4)   2:2 Семёнов (Потапов) – 28:37' (4x5)   3:2 Дедунов – 40:20' (5x5)

«Витязь» уступил «Салавату Юлаеву» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2019, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сошников (Маннинен, Арзамасцев) – 30:34' (4x4)   1:1 Аалтонен (Лаюнен, Йормакка) – 38:06' (5x5)   1:2 Сошников (Маннинен, Арзамасцев) – 56:02' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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