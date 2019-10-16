Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

15 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Амур» обыграл «Локомотив» — 2:1.

«Куньлунь» уступил «Северстали» — 1:2 ОТ.

«Авангард» победил СКА — 3:2.

«Витязь» уступил «Салавату Юлаеву» — 1:2.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.