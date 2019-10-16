Индрашис: ЦСКА не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном
Нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.
«Эта команда не стала слабее по сравнению с прошлым сезоном, а возможно, улучшила свою игру. Поэтому нам надо максимально серьёзно разобрать свои ошибки даже в победных матчах, не допускать осечек в защите, лучше играть в большинстве и реализовывать свои моменты у чужих ворот. Предстоит очень сложный матч, поэтому нельзя сейчас оглядываться на последние победы. Важно выложиться без остатка в игре против ЦСКА», — приводят слова Индрашиса «Известия».
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится сегодня, 16 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Начало встречи — в 19:30 мск.
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