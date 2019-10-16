Денис Гурьянов возвращён в «Даллас». Недавно он оформил хет-трик в АХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» в официальном «твиттере» сообщил о возвращении в команду из фарм-клуба российского нападающего Дениса Гурьянова. Он присоединится к команде в Коламбусе.
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провёл три матча в регулярном чемпионате НХЛ, не сумев отметиться результативными действиями. Он нанёс пять бросков, заработав показатель полезности «-2». В сезоне-2018/19 российский нападающий набрал 4 (1+3) очка в 21 матче регулярки и записал в актив 23 силовых приёма.
После отправления в АХЛ Денис в этом сезоне провёл два матча регулярного чемпионата за «Техас Старз», в одном из которых смог отметиться хет-триком.
«Даллас» выбрал Гурьянова в первом раунде драфта-2015 под общим 12-м номером.
Видео: Гурьянов оформил хет-трик за «Техас»
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