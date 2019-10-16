Защитник «Торонто» Райлли повторил достижение Коффи и Блэйка

«Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:4. Встреча проходила на льду арены «Скотиабанк-Арена» в Торонто.

Самым результативным в составе победителей стал Морган Райлли, набравший 4 (0+4) очка. Примечательно, что защитнику «кленовых листьев» для оформления ассистентского покера хватило одного периода. Морган выполнил четыре результативные передачи в течение 11 минут во втором периоде.

Это 16 случай в истории НХЛ, когда игрок обороны оформляет покер из передач. За последние 30 лет таких случаев было шесть: в 1990 году это сделал Пол Коффи, спустя год Фил Хаусли, в 1998 году — Роб Блэйк, в 2009-м — Мэтт Карле, а в 2013-м — Ростислав Клесла.