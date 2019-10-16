Загидулин пропустил четыре шайбы за один период и был заменён в матче АХЛ

«Бейкерсфилд Кондорс» крупно победил «Стоктон Хит» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз».

Матч сложился крайне неудачным образом для российского голкипера фарм-клуба «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина. Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» был заменён уже в ходе первого периода. Загидулин отразил семь бросков из 11 за 15 минут игрового времени и уступил место в воротах Нику Шнайдеру, отразившему 15 бросков из 16. Ещё одна шайба была отправлена в пустые ворота.

Для Артёма это поражение стало первым в карьере в АХЛ. В этом сезоне в его активе три победы в четырёх матчах при коэффициенте надёжности 3,38 и проценте отражённых бросков 88,9.