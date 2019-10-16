Загидулин пропустил четыре шайбы за один период и был заменён в матче АХЛ
«Бейкерсфилд Кондорс» крупно победил «Стоктон Хит» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз».
Матч сложился крайне неудачным образом для российского голкипера фарм-клуба «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина. Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» был заменён уже в ходе первого периода. Загидулин отразил семь бросков из 11 за 15 минут игрового времени и уступил место в воротах Нику Шнайдеру, отразившему 15 бросков из 16. Ещё одна шайба была отправлена в пустые ворота.
АХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Стоктон Хит
Стоктон
Окончен
2 : 4
Бейкерсфилд Кондорс
Бейкерсфилд
0:1 Gambardella (Ямамото, Мэлоун) – 06:01' 0:2 Ганье (Маклауд, Кейв) – 07:39' 0:3 Ямамото (Джонс, Мэлоун) – 12:13' 0:4 Бушар (Пелузо, Esposito) – 15:10' 1:4 Куин (Шюнеман, Дюбе) – 25:21' 2:4 Туулола (Hamilton, Филлипс) – 55:07'
Для Артёма это поражение стало первым в карьере в АХЛ. В этом сезоне в его активе три победы в четырёх матчах при коэффициенте надёжности 3,38 и проценте отражённых бросков 88,9.
Вратарь «Калгари» Загидулин вышел на замену и пропустил четыре гола за период
- 16 октября 2019
-
09:10
-
09:05
-
08:40
-
08:19
-
08:10
-
07:42
-
07:25
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:11
-
06:01
-
05:36
-
05:27
-
04:43
-
04:34
-
04:07
-
00:00
- 15 октября 2019
-
23:47
-
23:35
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:48
Партнерский контент