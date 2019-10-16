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Загидулин пропустил четыре шайбы за один период и был заменён в матче АХЛ

Загидулин пропустил четыре шайбы за один период и был заменён в матче АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

«Бейкерсфилд Кондорс» крупно победил «Стоктон Хит» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу фарм-клуба «Эдмонтон Ойлерз».

Матч сложился крайне неудачным образом для российского голкипера фарм-клуба «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина. Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» был заменён уже в ходе первого периода. Загидулин отразил семь бросков из 11 за 15 минут игрового времени и уступил место в воротах Нику Шнайдеру, отразившему 15 бросков из 16. Ещё одна шайба была отправлена в пустые ворота.

АХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Стоктон Хит
Стоктон
Окончен
2 : 4
Бейкерсфилд Кондорс
Бейкерсфилд
0:1 Gambardella (Ямамото, Мэлоун) – 06:01'   0:2 Ганье (Маклауд, Кейв) – 07:39'   0:3 Ямамото (Джонс, Мэлоун) – 12:13'   0:4 Бушар (Пелузо, Esposito) – 15:10'   1:4 Куин (Шюнеман, Дюбе) – 25:21'   2:4 Туулола (Hamilton, Филлипс) – 55:07'

Для Артёма это поражение стало первым в карьере в АХЛ. В этом сезоне в его активе три победы в четырёх матчах при коэффициенте надёжности 3,38 и проценте отражённых бросков 88,9.

Вратарь «Калгари» Загидулин вышел на замену и пропустил четыре гола за период
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