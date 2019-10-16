Русский хоккеист с выбитым зубом опёрся на кресло Трампа в Белом доме

Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сделали традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли. Там «блюзмены» встретились с президентом США Дональдом Трампом.
В составе «Сент-Луиса» резиденцию Трампа посетили двое российских нападающих — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. На официальном кадре из Овального кабинета Тарасенко стоит к Трампу ближе всех — прямо за спиной президента США. С улыбкой без переднего зуба. Владимир даже позволил себе опереться локтем на кресло Трампа.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Дональда Трампа
У американцев это мгновенно вызвало вопросы, которыми они поспешили поделиться в социальных сетях. «Тарасенко, вероятно, очень удобно опираться на стул Трампа. Русское влияние?» — задался вопросом пользователь «Твиттера» Mister Pisoni.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
- 16 октября 2019
-
10:00
-
09:36
-
09:32
-
09:10
-
09:05
-
08:40
-
08:19
-
08:10
-
07:42
-
07:25
-
07:01
-
06:45
-
06:41
-
06:36
-
06:32
-
06:11
-
06:01
-
05:36
-
05:27
-
04:43
-
04:34
-
04:07
-
00:00
- 15 октября 2019
-
23:47
-
23:35
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
22:05