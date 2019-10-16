Русский хоккеист с выбитым зубом опёрся на кресло Трампа в Белом доме

Хоккеисты и тренеры клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сделали традиционный визит в Белый дом с выигранным Кубком Стэнли. Там «блюзмены» встретились с президентом США Дональдом Трампом.

В составе «Сент-Луиса» резиденцию Трампа посетили двое российских нападающих — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. На официальном кадре из Овального кабинета Тарасенко стоит к Трампу ближе всех — прямо за спиной президента США. С улыбкой без переднего зуба. Владимир даже позволил себе опереться локтем на кресло Трампа.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Дональда Трампа

У американцев это мгновенно вызвало вопросы, которыми они поспешили поделиться в социальных сетях. «Тарасенко, вероятно, очень удобно опираться на стул Трампа. Русское влияние?» — задался вопросом пользователь «Твиттера» Mister Pisoni.

Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в Национальную хоккейную лигу в 1967 году. За этот период команда трижды выходила в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.