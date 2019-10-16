Миронов: мне комфортнее играть в три пары. Хочу приносить больше пользы «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал игру бело-голубых в регулярном чемпионате КХЛ и оценил переход на игру в три пары защитников.

«Мы начали получше, чем год назад, но есть ещё много моментов, которые надо исправлять. Наша игра сейчас не идеальна. Надо прибавлять во всём. Мы постоянно смотрим видео после матчей, где разбираем ошибки. И всей командой, и отдельно — с тренером по защитникам. Ведь в каждой игре бывают промахи. Главное — не повторять их.

Я хочу больше пользы команде приносить. Сейчас мы играем в три пары защитников, а не в четыре, как в прошлом сезоне. Вот времени на льду и прибавилось. Для меня так комфортнее. Защитник должен постоянно в тонусе находиться, не терять ритма игры», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.