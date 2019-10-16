Капризов профинансировал ремонт спортзала в коррекционной школе в Новокузнецке

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов помог оплатить и организовать ремонт спортзала в специальной (коррекционной) школе № 20 в Новокузнецке для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Общая стоимость работ составила почти 1 млн рублей. Помощь также оказали отец Капризова, бывший гендиректор новокузнецкого «Металлурга» Владимир Роккель и предприниматели Евгений Ренге и Вадим Присяжнюк.
«Моя супруга Наталья в этой школе работает почти 20 лет, поэтому о проблеме со спортзалом нам было хорошо известно. Вот сидели с друзьями под Новый год, и созрела такая идея, о ремонте. Большое спасибо ребятам, что её поддержали. Мои дети тоже подключились — Кирилл и Антон. Всё делалось от души», – приводит слова Капризова-старшего портал Novokuznetsk.ru.
В спортзале заделали дыры в стенах, постелили новый паркет, установили современную систему отопления, обновили баскетбольные щиты и кольца. Школе подарили новый спортивный инвентарь. Олег Капризов также сообщил, что весной 2020 года на средства его семьи начнётся строительство стадиона в Новокузнецком районе.
- 16 октября 2019
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