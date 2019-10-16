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Видгоф: «Трактор» не получал никаких звонков от Кравцова и его представителей

Видгоф: «Трактор» не получал никаких звонков от Кравцова и его представителей
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал появившуюся информацию о возможном возвращении в КХЛ нападающего системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова. Права на игрока в России принадлежат челябинскому клубу.

«Всё, что могу сказать на данный момент: мы не получали никаких звонков от Виталия Кравцова и его представителей. Но, конечно, в „Тракторе“ и Челябинске всегда рады видеть своего талантливого воспитанника. Мы говорили это Виталию перед его отъездом в Северную Америку», — сказал Видгоф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Российский хоккеист пока не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. Кравцов пропустил один из трёх матчей фарм-клуба «Рейнджерс» «Хартфорда» на старте сезона, в двух других он не набрал ни одного очка и ни разу не бросил по воротам.

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