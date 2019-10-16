СКА: информация об обмене Кагарлицкого — чушь собачья

Хоккейный клуб СКА в своём официальном «твиттере» прокомментировал информацию в СМИ о возможном обмене нападающего «армейцев» Дмитрия Кагарлицкого в другую команду.



«Друзья, информация в СМИ об обмене нападающего Дмитрия Кагарлицкого – чушь собачья. Дмитрий – игрок СКА, не верьте слухам», — указано в «твиттере» клуба из Санкт-Петербурга.



Кагарлицкий пропустил четыре последние матча «армейской» команды, а всего провёл в нынешнем сезоне 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он перешёл в СКА перед сезоном, заключив контракт на три года.



Главный тренер «армейской» команды Алексей Кудашов после последнего матча с «Авангардом» ушёл от прямого ответа на вопрос о судьбе Кагарлицкого, заявив, что СКА рассчитывает на всех игроков команды.