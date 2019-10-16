Илья Самсонов сыграет с «Торонто»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в основном составе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 02:00 мск.
В последнем матче Самсонов вышел на замену Брэйдена Холтби и провёл на площадке 48 минут и 48 секунд, отразив 19 бросков из 21.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Самсонов провёл 3 матча, пропустив 4 гола. У Холтби 18 пропущенных шайб в пяти встречах.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
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