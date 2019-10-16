Илья Самсонов сыграет с «Торонто»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в основном составе на матч с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует североамериканский журналист Изабель Хуршудян в своём «твиттере». Встреча состоится завтра, 17 октября, начало — в 02:00 мск.



В последнем матче Самсонов вышел на замену Брэйдена Холтби и провёл на площадке 48 минут и 48 секунд, отразив 19 бросков из 21.



В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Самсонов провёл 3 матча, пропустив 4 гола. У Холтби 18 пропущенных шайб в пяти встречах.



Регулярный чемпионат НХЛ стартовал в начале октября. «Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.