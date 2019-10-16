Защитник с окладом в $ 4,35 млн наигрывается в третьей тройке атаки «Рейнджерс»

Стали известны тренировочные сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Бретт Циргалис.



В третьей атакующей тройке «рейнджеров» наигрывается Брендон Смит — защитник с годовым окладом в $ 4,35 млн. В нынешнем сезоне 30-летний Смит сыграл в трёх матчах, набрав 2 (1+1) очка.



Стаал — Де Анджело, Панарин — Зибанеджад — Бучневич;

Гайек — Труба, Крайдер — Хауден — Какко;

Шей — Фокс, Смит — Строум — Фаст;

Макккегг — Андерссон — Хэйли.



В нынешнем сезоне «Рейнджерс» провели три матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав две победы при одном поражении. Ближайшая встреча с участием «Нью-Йорка» состоится 18 октября. Команда Куинна проведёт выездной матч с «Нью-Джерси Дэвилз».