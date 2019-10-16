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Брукс: между Кравцовым и «Рейнджерс» не было разговоров о возвращении в КХЛ

Брукс: между Кравцовым и «Рейнджерс» не было разговоров о возвращении в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Североамериканский журналист Ларри Брукс прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова в Континентальную хоккейную лигу.

«Между Кравцовым и «Рейнджерс» пока не было разговоров о возвращении в КХЛ», — написал Брукс в «Твиттере».

Российский хоккеист пока не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. Кравцов пропустил один из трёх матчей фарм-клуба «Рейнджерс» «Хартфорда» на старте сезона, в двух других он не набрал ни одного очка и ни разу не бросил по воротам. Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером.

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