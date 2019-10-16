Брукс: между Кравцовым и «Рейнджерс» не было разговоров о возвращении в КХЛ
Североамериканский журналист Ларри Брукс прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова в Континентальную хоккейную лигу.
«Между Кравцовым и «Рейнджерс» пока не было разговоров о возвращении в КХЛ», — написал Брукс в «Твиттере».
Российский хоккеист пока не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. Кравцов пропустил один из трёх матчей фарм-клуба «Рейнджерс» «Хартфорда» на старте сезона, в двух других он не набрал ни одного очка и ни разу не бросил по воротам. Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Видгоф: «Трактор» не получал никаких звонков от Кравцова и его представителей
- 16 октября 2019
-
20:31
-
19:54
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:56
-
18:46
-
18:37
-
18:25
-
17:56
-
17:45
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:42
-
16:11
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:59
-
14:25
-
14:01
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:13
Партнерский контент