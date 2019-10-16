Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Петерссон и Кулёмин не смогли доиграть матч с ЦСКА из-за повреждений

Петерссон и Кулёмин не смогли доиграть матч с ЦСКА из-за повреждений
Хоккей / КХЛ 0

Нападающие московского «Динамо» Андре Петерссон и Вячеслав Кулёмин не сумели доиграть встречу с московским ЦСКА из-за повреждений, бело-голубые заканчивают матч урезанным составом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд выглядели так:

«Динамо» (Москва)

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.

ЦСКА

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019