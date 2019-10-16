Петерссон и Кулёмин не смогли доиграть матч с ЦСКА из-за повреждений

Нападающие московского «Динамо» Андре Петерссон и Вячеслав Кулёмин не сумели доиграть встречу с московским ЦСКА из-за повреждений, бело-голубые заканчивают матч урезанным составом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стартовые составы команд выглядели так:



«Динамо» (Москва)



Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;

Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;

Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.



ЦСКА



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;

Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.