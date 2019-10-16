Петерссон и Кулёмин не смогли доиграть матч с ЦСКА из-за повреждений
Нападающие московского «Динамо» Андре Петерссон и Вячеслав Кулёмин не сумели доиграть встречу с московским ЦСКА из-за повреждений, бело-голубые заканчивают матч урезанным составом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд выглядели так:
«Динамо» (Москва)
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Григорьев — Миронов, Моисеев — Игумнов — Кулёмин;
Бойков — Огурцов, Михайлов — Ефремов — Муранов.
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Капризов;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Телегин;
Романов, Калинин — Карнаухов — Толчинский, Соркин.
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