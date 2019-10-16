«Спартак» проиграл третий матч подряд, уступив «Сибири»

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Олега Знарка проиграли третий матч подряд, у «Сибири» три победы в пяти последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



В первом периоде не было заброшенных шайб, счёт на 23-й минуте открыл нападающий «Спартака» Артём Фёдоров. На старте третьего периода гости восстановили равновесие на табло, голом отметился форвард Евгений Чесалин. На 52-й минуте новосибирский коллектив вышел вперёд, шайбу забросил Александр Шаров. Гол стал заключительным в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.