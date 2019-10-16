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«Спартак» проиграл третий матч подряд, уступив «Сибири»

«Спартак» проиграл третий матч подряд, уступив «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» на домашней площадке потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Олега Знарка проиграли третий матч подряд, у «Сибири» три победы в пяти последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

В первом периоде не было заброшенных шайб, счёт на 23-й минуте открыл нападающий «Спартака» Артём Фёдоров. На старте третьего периода гости восстановили равновесие на табло, голом отметился форвард Евгений Чесалин. На 52-й минуте новосибирский коллектив вышел вперёд, шайбу забросил Александр Шаров. Гол стал заключительным в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2019, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Фёдоров – 22:44' (5x5)   1:1 Чесалин (Комаров) – 41:51' (5x5)   1:2 Шаров (Йокипакка) – 51:17' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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